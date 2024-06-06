Неожиданным исходом завершился матч Казахстана против Грузии

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Вчера 22:50
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Молодежная сборная Казахстана по футболу провела товарищеский матч с Грузией, передают Vesti.kz.

Встреча, состоявшаяся в Тбилиси, завершилась со счетом 0:0, что непривычно для игр такого ранга. При этом хозяева поля считались фаворитами.

Стартовый состав казахстанцев был таким: Темирлан Анарбеков, Дамир Касабулат, Лев Кургин, Адильбек Жумаханов, Александр Широбоков, Абылайхан Назымханов, Ален Айманов, Мейрамбек Калмырза, Галымжан Кенжебек, Иван Свиридов, Айбар Абдулла.

9 июня в столице Грузии команды сыграют второй контрольный матч.

Метки:
Сборная РК по футболу
Новости
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