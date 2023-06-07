"Некогда о чем-то мечтать". Адиев прокомментировал приглашение Зуева в сборную Казахстана

Новости спорта Футбол Сборные
Сегодня 18:41
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Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев, прокомментировал приглашение полузащитника Александра Зуева на июньские матчи национальной команды, сообщает корреспондент Vesti.kz. Футболист сменил гражданство и получил вызов в сборную.

На предстоящем УТС национальной команды Зуев заменит Аслана Дарабаева, не успевшего восстановиться от травмы.

"Не могу сказать, что я сидел и ждал Зуева или другого игрока. Нам некогда о чем-то мечтать. У нас есть боеспособный коллектив, который доказывает свою состоятельность.

Здесь появилась ситуация, что он сам принял решение получить гражданство Казахстана. УЕФА дал добро, и мы решили воспользоваться этим правом и позвать его на сборы.

Александр Зуев вызван на июньские игры. Нам нужно познакомиться поближе, увидеть его в тренировочном процессе. На сегодняшний день считаем, Зуев может нам добавить вариативности, участвуя в конкурентоспособном чемпионате. Приедет на сбор, и будем думать, решать, смотреть", - сказал Адиев в интервью Sport24.

Напомним, Зуев становился победителем Евро-2013 до 17 лет в составе сборной России, отыграв все пять матчей на турнире.

Турнирная таблица "Отборочный турнир чемпионата Европы по футболу 2024"

Группа H

Участник И В Н П М О
1 Словения 2 2 0 0 4-1 6
2 Казахстан 2 1 0 1 4-4 3
3 Дания 2 1 0 1 5-4 3
4 Финляндия 2 1 0 1 2-3 3
5 Северная Ирландия 2 1 0 1 2-1 3
6 Сан-Марино 2 0 0 2 0-4 0

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Метки:
Адиев Магомед Сборная РК по футболу Чемпионат Европы по футболу

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