"Недоценивать Казахстан точно не стоит". В Европе предостерегли Грецию перед матчем за Евро-2024

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Сегодня 17:17
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Украинский сайт "UA-Футбол" сделал прогноз на предстоящий матч плей-офф Лиги наций между сборными Казахстана и Греции по футболу, передают Vesti.kz.

Встреча команд пройдет в ночь с 21 на 22 марта в Афинах. Победитель сыграет с сильнейшим в паре Грузия - Люксембург за путевку в финальную стадию чемпионата Европы-2024.

"Очевидными фаворитами являются хозяева, но можно не сомневаться, что сборная Казахстана сможет навязать борьбу. Нас ожидает интересное и напряженное противостояние достойных соперников.

Новости Греции

Подопечные Густаво Пойета в своей группе заняли третье место, но это нельзя считать провалом, ведь соперниками были Франция и Нидерланды. С главной задачей футболисты сборной Греции справились – они сохраняют шансы летом сыграть на Евро. Во встречах группового этапа Греция одержала четыре победы, однажды сыграла вничью и проиграла в трех встречах. Разница забитых и пропущенных мячей 14:8. Эллины дома играют очень мощно. За последние три года эта команда проиграла лишь два домашних матча из 16. Прежде всего, стоит отметить предыдущую официальную встречу Греции, в которой ей удалось наконец остановить гранда - ничья с Францией (2:2). С турнирной точки зрения это противостояние ничего не решало, но оно, безусловно, придало уверенности коллективу Пойета.

Новости Казахстана

Подопечные Магомеда Адиева заняли четвертое место в своей группе, пропустив вперед Финляндию, Словению и Данию. Однако этот коллектив приятно удивил многих. В первую очередь, стоит отметить домашнюю победу над Данией - 3:2. Казахстан на групповом этапе одержал шесть побед и проиграл в четырех встречах, ни разу не сыграв вничью. Разница забитых и пропущенных 16:12. Эта сборная умеет играть в комбинационный футбол и недоценивать казахов точно не стоит. В контрольном матче Казахстан уверенно победил Туркменистан – 2:0. Сборная Казахстана никогда в истории не играла на Чемпионате Европы, но все в их руках.

В предыдущем официальном матче против Словении Адиев не мог рассчитывать на ключевых игроков центра поля: Бактиера Зайнутдинова из "Бешикташа" и капитана команды Асхата Тагыбергена. Однако в Афинах они смогут выйти с первых минут.

Факты и цифры

Сборная Греции была сильнее во всех трех очных встречах, обыграв соперника со счетом 3:1, 2:1 и 2:0 ( последний раз команды встречались в марте 2006 года);

Сборная Греции дома за последние три года проиграла всего дважды;

Казахстан еще ни разу не играл на чемпионате Европы.

Прогноз на матч между Грецией и Казахстаном от UA-Футбол

Безусловно, букмекеры отдают предпочтение сборной Греции, которая имеет более звездный состав и мощно играет дома. Однако не стоит недооценивать гостей, которые уже неоднократно доказывали, что они умеют играть в качественный футбол и добиваться результата. Не ожидаем, что подопечным Поэта будет легко", - пишет издание.

Метки:
Сборная РК по футболу Греция Евро 2024 Еврофутбол Чемпионат Европы по футболу Футбол
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