Он не поедет? Стали известны планы Месси в сборной Аргентины

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси пропустит заключительный матч квалификации ЧМ-2026 против Эквадора. Об этом заявил главный тренер команды Лионель Скалони после встречи с Венесуэлой, сообщают Vesti.kz.

Выездная встреча аргентинцев пройдет в ночь с 9 на 10 сентября по казахстанскому времени.

"Он не поедет в Эквадор. Закончил уставшим. Должен был быть заменён, но этого не произошло из-за эмоциональности матча и потому что мы заранее договорились, что он сыграет всю встречу. В итоге он довольно перегружен. В Эквадор он не поедет. Заслуженно проведёт время со своей семьёй", - приводит слова Скалони TyC Sports.

38-летний форвард пока не объявил о завершении карьеры, однако ранее подчеркнул, что поединок в Буэнос-Айресе против Венесуэлы стал для него последним домашним в отборочном цикле.

Аргентина уже гарантировала себе первое место в южноамериканской группе и путёвку на чемпионат мира, который в 2026 году впервые пройдёт сразу в США, Мексике и Канаде.