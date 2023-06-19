"Не обрадую вас, я не атакующий тренер". Адиев - о Северной Ирландии, Аймбетове и стиле игры

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев рассказал о предстоящем матче с Северной Ирландией, передает корреспондент Vesti.kz. В частности, специалист прокомментировал состояние команды, возвращение Абата Аймбетова и турнирную ситуацию в группе.

- Магомед Мусаевич, какие у вас ожидания перед матчем с Северной Ирландией?

- Мы ожидаем серьезную, тяжелую игру. Они сыграли неудачно последние матчи дома, поэтому наверняка Северная Ирландия хочет реабилитироваться.

- Тренер сборной Северной Ирландии сказал, что Казахстан трудно анализировать, поскольку ваши игроки малоизвестны. Вы согласны с тем, что это преимущество сборной Казахстана?

- Я не согласен. Проблем в этом плане мы не видим, есть анализ игры и команды, тренер это делает. В этом нет никаких преимуществ. Мы сыграли матчи, они общедоступны, садись и анализируй.

- В строй вернулся Абат Аймбетов, для вас это очень важный игрок?

- Для нас каждый футболист важен. По Абату, что бы я не сказал, этого всегда будет мало, он дает результат во многих играх. Ни в одном матче у меня не было к нему вопросов. Даже не забивая, он всегда за команду, отдается игре.

- Северная Ирландия похожа на типичную британскую команду, предпочитающую силовой футбол. Вы ожидаете именно такой игры, с большим количеством единоборств?

- Да, у них исконный футбол, очень много беговой работы. Пытаются задействовать фланговые передачи. Много предстоит бороться. В центре поля надо будет перебивать игру, именно своими взаимодействиями.

- Их тренер делает большой акцент на верховые передачи и они часто рассчитывают на стандарты, вы готовы к этому?

- Понятно, что тренировать это не сможем. Мы в дороге находились, но в этом состоянии все сборные, жаловаться нельзя. Но мы понимаем их козыри.

- Есть ли кадровые проблемы и стоит ли ожидать от сборной Казахстана оборонительной игры?

- Все в порядке, все в строю, нет никаких проблем. Игра? Наверное, я вас опять не обрадую, вы знаете мой подход, я не атакующий и не оборонительный тренер, я всегда хочу баланса в игре. Мы будем это прививать. Но определенные нюансы будут в предстоящей игре, зависит от того как мы сыграем в середине поля.

- Те ребята, которые не были в заявке в матче с Сан-Марино могут рассчитывать, что попадут в заявку на сей раз?

- Думаем. Три человека не попадут в заявку. Понятно, что один из центральных защитников не попадет. Очевидно, что этим решением я испорчу кому-то из парней настроение, но на одной стороне есть результат команды, а на другой обиды парней. Но я остаюсь принципиальным, даже при исполнении тяжелых решений.

- В нашей группе сложилась уникальная ситуация, четыре команды имеют шесть очков в активе, по завершению такая же интрига сохранится до последнего тура?

- Я изначально говорил, что группа очень сложная, специфическая, и я ожидал, что все будут терять очки. У меня нет удивления, что кто-то теряет очки и так будет происходить до последних туров.

Напомним, что 19 июня команда Магомеда Адиева проведет четвертый матч в квалификации ЧЕ-2024, в Белфасте казахстанцам будет противостоять сборная Северной Ирландии.

Турнирная таблица "Отборочный турнир чемпионата Европы по футболу 2024" Группа H № Участник И В Н П М О 1 Казахстан 3 2 0 1 7-4 6 2 Дания 3 2 0 1 6-4 6 3 Словения 3 2 0 1 4-3 6 4 Финляндия 3 2 0 1 4-3 6 5 Северная Ирландия 3 1 0 2 2-2 3 6 Сан-Марино 3 0 0 3 0-7 0 Перейти на страницу турнирной таблицы →