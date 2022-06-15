Названы главные звезды сенсационной сборной Казахстана в Лиге наций

Обозреватель France Football Танги Севилье похвалил сборную Казахстана по футболу за успешное выступление в Лиге наций. В беседе с корреспондентом Vesti.kz он назвал сильнейших игроков команды и оценил шансы выиграть группу в дивизионе С.

После победы над Словакией казахстанцы практически выиграли группу на турнире: если не потеряют преимущество после осенних игр, то смогут побороться за выход на Евро-2024.

"Эти матчи Лиги наций подарили множество сенсаций. Одной из них стал и Казахстан. Успех в первом матче со словаками был удивительным, но во втором матче казахстанцы показали более результативную игру. Заметно, что в команде хороший микроклимат. Все футболисты в оптимальной форме, а организация игры и дисциплина на должном уровне. Обыграть Беларусь или Азербайджан им по силам.

Мне импонирует игра нападающего Абата Аймбетова и полузащитника Аслана Дарабаева. Это два важнейших звена атак Казахстана. В целом прекрасно работает защита, и вратарь не допускает ошибок. Хорошая команда, способная доставить проблемы многим соперникам в своей лиге", - отметил Севилье.

Добавим, что по итогам четырех туров в Лиге наций сборная Казахстана набрала десять очков и лидирует в своей группе. Заключительные матчи на этой стадии турнира казахстанцы проведут 22 и 25 сентября против Беларуси и Азербайджана.

Турнирная таблица "Лига наций 2022/24" Лига С. Группа 3 № Участник И В Н П М О 1 Казахстан 4 3 1 0 6-2 10 2 Словакия 4 2 0 2 3-3 6 3 Азербайджан 4 1 1 2 2-3 4 4 Беларусь 4 0 2 2 1-4 2 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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