Названо главное упущение сборной Казахстана в матче с Арменией

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Сегодня 14:20
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Ветеран футбола и известный функционер Булат Есмагамбетов прокомментировал поражение сборной Казахстана от Армении в товарищеской встрече. В беседе с корреспондентом Vesti.kz он назвал причины такого исхода и выбрал лучших игроков матча.

Игра прошла 7 июня в Ереване и завершилась со счетом 2:1 в пользу армян.

"Сборная Казахстана провела неплохую игру. Нельзя сказать, что ребята не проявили себя. Мы создавали моменты, но не удалось их реализовать. Я считаю, что здесь огромную роль сыграла мотивация армян. У них была длительная серия без побед. Им была необходима победа - особенно перед своими болельщиками. 

В целом, по игре, наша команда могла рассчитывать на ничью, и даже на победу. Однако реализация подвела. Пока какие-то выводы делать рано. Единственное, я надеялся, что дадут шанс молодым ребятам. По сути, играл основной состав команды. Можно было бы попробовать тех, кому недостаточно игровой практики в сборной достается. Про Черчесова пока ничего сказать не могу. Надо будет посмотреть на его работу. Когда он приступит и плоды его работы станут видны, тогда можно будет обсуждать.

По игре хотелось бы отметить Яна Вороговского и Максима Самородова. Эти ребята очень старались. Остальные сыграли на среднем уровне. В целом нет ничего страшного в этом поражении", - отметил Есмагамбетов.

Отметим, что следующую товарищескую игру Казахстан проведет 11 июня в Венгрии против Азербайджана.

Метки:
Сборная РК по футболу Адиев Магомед Черчесов Станислав Футбол

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