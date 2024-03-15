Названо главное отличие футбола Греции от Казахстана перед битвой за Евро

Греческий новичок "Астаны" Яннис Масурас поделился ожиданиями от матча между сборными Греции и Казахстана в рамках полуфинала Лиги наций, передают Vesti.kz.

"Честно говоря, сборная Греции ответственно готовится к матчу с Казахстаном, потому что эта игра очень важна для обеих команд. Очень сложно предсказать, что произойдет в этом матче. Это большой шанс для сборной Греции выйти на Евро после долгого перерыва, а Казахстан туда может пробиться впервые", - приводит его слова SPORT+.

Также Масурас назвал главное отличие футбола в двух странах:

"Главное отличие в том, что в Греции команды больше играют с мячом".

Матч Греция - Казахстан пройдет 21 марта в Афинах. В другом полуфинале Лиги наций встретятся сборные Грузии и Люксембурга. А победитель финала (26 марта) выйдет в основную стадию чемпионата Европы-2024.

Напомним, что подопечные Магомеда Адиева перед вояжем в Афины выиграли необычный матч, подробности - тут.