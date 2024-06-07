Названа самая опасная и непредсказуемая сборная в матче Армения - Казахстан

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Вчера 17:36
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Автор российского "Чемпионата" Михаил Коробов дал прогноз на матч Армения - Казахстан, передают Vesti.kz.

Команды сыграют сегодня, 7 июня. Начало - в 21:00 по времени Астаны.

"Казахстанцы стали одним из главных открытий квалификации на Евро-2024, но стараний Магомеда Адиева не хватило для получения путевки в финальный раунд турнира. Совсем недавно стало известно, что на посту главного тренера "ястребов" его сменит Станислав Черчесов.

Назначение Черчесова должно взбодрить казахстанцев. Им необходимо исправиться после крупного поражения в полуфинальном матче отбора на Евро-2024 с Грецией (0:5). Болельщики ждут побед.

Впрочем, не только "ястребы" задолжали поклонникам. После яркого начала квалификации сборная Армении угодила в черную полосу. Она не выиграла ни одной из девяти последних встреч, учитывая товарищеские. Вничью сыграла с Турцией (1:1) и Уэльсом (1:1).

В последней контрольной встрече с крепкой Словенией (1:2) подопечные Александра Петракова выступили с хорошим настроем и рвением. Они нанесли в два с лишним раза больше ударов, чем соперник. Однако даже для того, чтобы зацепиться за ничью, этого оказалось недостаточно.

Не факт, что даже дома армяне сумеют победить казахстанцев. Их кризис затянулся. Последняя очная встреча закончилась именно так. С тех пор "ястребы" стали опаснее и непредсказуемее", - говорится в публикации.

Напомним, что уже 11 июня казахстанская сборная проведет контрольную игру с Азербайджаном в венгерском городе Сомбатхей.

Метки:
Сборная РК по футболу Армения Футбол Черчесов Станислав

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