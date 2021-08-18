Назван состав сборной Казахстана по футболу на три матча в сентябре

Стал известен состав сборной Казахстана по футболу на три сентябрьских матча - против Украины, Финляндии и Боснии и Герцеговины, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Так, главный тренер Талгат Байсуфинов включил в этот список следующих футболистов:
Вратари: Стас Покатилов ("Кайрат"), Мухамеджан Сейсен ("Тараз"), Игорь Шацкий ("Шахтер").
Защитники: Марат Быстров ("Ахмат", Россия), Абзал Бейсебеков ("Астана"), Темирлан Ерланов, Юрий Логвиненко (оба – "Актобе"), Сергей Малый, Александр Марочкин, Руслан Валиуллин (все – "Тобол"), Нуралы Алип, Ян Вороговский (оба – "Кайрат") Алибек Касым ("Кызыл-Жар СК"), Максат Тайкенов ("Каспий"), Еркин Тапалов ("Акжайык").
Полузащитники: Бахтиер Зайнутдинов (ЦСКА, Россия), Исламбек Куат ("Астана"), Асхат Тагыберген, Серикжан Мужиков, Азат Нургалиев, Самат Жарынбетов (все – "Тобол"), Рамазан Оразов ("Актобе"), Владислав Васильев ("Андижан", Узбекистан).
Нападающие: Айдос Таттыбаев ("Шахтер"), Артур Шушеначев ("Кайрат"), Алексей Щеткин ("Ротор", Россия).
РЕЗЕРВ:
Вратарь: Дмитрий Непогодов ("Астана").
Защитники: Олжас Керимжанов ("Туран"), Нурлан Даиров ("Кызыл-Жар"), Багдат Каиров ("Тобол"), Михаил Габышев ("Шахтер").
Полузащитники: Бауыржан Байтана ("Тараз"), Султанбек Астанов ("Ордабасы"), Максим Федин ("Актобе").
Нападающие: Роман Муртазаев ("Балтика", Россия), Оралхан Омиртаев ("Шахтер"), Абат Аймбетов ("Астана").
Напомним, сборная Казахстана 1 сентября сыграет дома с Украиной, а затем проведет два матча на выезде - 4 сентября с Финляндией и 7 сентября с Боснией и Герцеговиной.
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