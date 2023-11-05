Назван состав молодежной сборной Казахстана на матч против Мальты в отборе на Евро-2025

Новости спорта Футбол Сборные
Вчера 21:55
©КФФ

Старший тренер молодежной сборной Казахстана по футболу Кайрат Нурдаулетов объявил состав игроков, приглашенных на учебно-тренировочные сборы в преддверии отборочного матча Евро-2025 против Мальты, сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу КФФ.

Встреча группы B отбора на молодежный чемпионат Европы состоится 16 ноября в городе Паола, на стадионе "Хибернианс". В этой группе также представлены команды Испании, Бельгии, Шотландии и Венгрии.

Учебно-тренировочный сбор команды начнется в Астане 7 ноября. В рамках УТС запланирована контрольная игра против сборной Казахстана, которая состоится 10 ноября в закрытом режиме.

Состав молодежной сборной Казахстана:

Вратари: Темирлан Анарбеков ("Кайрат"), Никита Пивкин ("Елимай"), Данила Карпиков ("Шахтер");

Защитники: Адильбек Жумаханов, Ерсултан Калдыбеков (оба – "Атырау"), Александр Широбоков, Султан Аскаров, Лев Кургин (все – "Кайрат"), Саламат Жумабеков ("Астана");

Полузащитники: Нургайни Бурибаев ("Туран"), Мейрамбек Калмырза ("Окжетпес"), Давид Есимбеков ("Жетысу"), Абылайхан Назымханов, Айбар Абдулла (оба – "Шахтер"), Нурали Жаксылык ("Астана");

Нападающие: Сэйф Попов ("Кайрат"), Денис Митрофанов ("Ислочь", Беларусь);

Метки:
Сборная РК по футболу Чемпионат Европы по футболу
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