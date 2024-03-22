Назван решающий момент в разгроме Казахстана от Греции

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Сегодня 14:26
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Полузащитник сборной Казахстана Ислам Чесноков в интервью корреспонденту Vesti.kz из Афин рассказал, что повлияло на крупное поражение от сборной Греции (0:5), в какой момент игра могла измениться и почему у команды достаточно мотивации на будущую встречу с Люксембургом. 

- Ислам, во многом на игру повлиял неудачный старт - два гола за 15 минут, как ты думаешь, с чем это связано? 

- Перед матчем как раз говорили, что стартовые 15-20 минут будут тяжелыми. В какой-то степени перегорели, ответственность, давление из-за результата. Если бы выдержали эти 15 минут, то я думаю игра по-другому бы сложилась. 

- Какова была твоя задача на поле, как я понимаю, ты должен был помогать и опорной зоне? 

- Да, я должен был подниматься вперед и еще помогать опорным в центре, но не знаю в какой степени это получилось. 

- У тебя был момент - удар после рикошета попал в штангу, если бы мяч залетел в ворота игра могла бы поменяться? 

- Думаю, сто процентов бы поменялась. Мы бы почувствовали уверенность и Греция уже бы не так спокойно себя ощущала. Но видимо так должно было произойти. 

- Греция именно на поле производила впечатление, что она настолько сильна в проекции счета на табло? 

- Повторюсь, это психология, начало матча провалили, и греки после 2:0 уже начали добивать, а мы наоборот психологически просели. 

- Что говорил тренер после 0:4 в первом тайме? 

- Сказал забыть о счете на табло, сыграть достойно второй тайм и показать, как мы на самом деле умеем играть. 

- Сейчас ожидается матч с Люксембургом, как найти мотивацию для такой игры, по сути не имеющий большого значения? 

- Для нас она имеет большое значение. Мы должны реабилитироваться после поражения в Греции и победить. Мотивации у нас достаточно для этого. 

- Как ты думаешь, в следующем цикле сборная готова повторить тот успех, которого вы добились в завершимся отборе? 

- Надеюсь, что мы быстро отойдем от этого матча, переключимся и вновь будем показывать результат. 

Отметим, что греки вышли в финал стыковых игр за путевку на Евро-2024 где сыграют против Грузии. Встреча пройдет 26 марта в Тбилиси. Команда Казахстана в этот день на выезде встретится с Люксембургом, который уступил Грузии в полуфинале Лиги наций.

Метки:
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