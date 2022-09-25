Назван победитель матча Казахстана с Азербайджаном в Лиге наций

Новости спорта Футбол Сборные
Сегодня 12:06
©Мейірбек Тажкуранов

Российский ресурс Vseprosport.ru разобрал матч сборной Казахстана по футболу в Баку с Азербайджаном в Лиге наций, передает корреспондент Vesti.kz. Подопечные Магомеда Адиева досрочно выиграли групповой раунд.

Матч в Баку начнется в 22:00 по времени Астаны и будет показан в прямом эфире, а издание оценивает шансы сторон.

Азербайджан

Сборная Азербайджана очень мало забивала в последнее время, однако вырвалась с семью баллами за счет двух заключительных викторий на вторую позицию. Азербайджанцы в двух последних играх разобрались с Беларусью (2:0) и Словакией (2:1), забив победный мяч на 95-й минуте.

До этого в Лиге наций удалось заработать еще балл в поединке против Беларуси (0:0).

Казахстан

Сборная Казахстана имеет самую надежную оборону в этом квартете, пропустившую всего три мяча за пять противостояний. Если бы не ничейный результат с Беларусью (1:1) в июне, то коллектив мог бы продемонстрировать стопроцентный результат. Капитан Тагыберген получил дисквалификацию и сегодня не сыграет.

Несколько дней назад казахстанцы разобрались с Беларусью (2:1) благодаря голу Зайнутдинова в концовке.

Прогноз

По нашему мнению, в сегодняшнем противостоянии предпочтение стоит отдать азербайджанскому коллективу. Он имеет достаточно неплохой состав, так еще и выступает на домашнем стадионе, где результаты всегда были лучше. Плюс ко всему, в соперниках немного потерявший мотивацию Казахстан.

Гости уже гарантировали себе повышение в классе и вряд ли станут упираться. Наш прогноз - победа Азербайджана, - констатирует ресурс.

Казахстан сыграет с Англией или Францией? Что принесет триумф в Лиге наций

Турнирная таблица "Лига наций 2022/24"

Лига С. Группа 3

Участник И В Н П М О
1 Казахстан 5 4 1 0 8-3 13
2 Азербайджан 5 2 1 2 4-4 7
3 Словакия 5 2 0 3 4-5 6
4 Беларусь 5 0 2 3 2-6 2

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
Сборная РК по футболу Лига наций Азербайджан

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 14:48
Сборные
Лионелю Месси пожелали выиграть ЧМ-2022 после гола-шедевра
Сегодня , 13:50
Сборные
Неймар "плюнул" после вопроса о Мбаппе
Сегодня , 13:25
Сборные
Реванш? Известен состав конкурента Казахстана в Лиге наций
Сегодня , 12:06
Сборные
Назван победитель матча Казахстана с Азербайджаном в Лиге наций
Сегодня , 11:40
Сборные
В России оценили шансы Казахстана после триумфа в Лиге наций
Сегодня , 10:13
Сборные
"Мертвый" Казахстан? Тренер обратился к хейтерам после игр Лиги наций
Сегодня , 09:42
Сборные
Казахстан сыграет с Англией или Францией? Что принесет триумф в Лиге наций
Сегодня , 08:44
Сборные
Сенсацией завершился матч Испании в Лиге наций
Сегодня , 08:17
Сборные
Роналду разбили нос, но Португалия победила в Лиге наций
Сегодня , 07:50
Сборные
Прямая трансляция матча Казахстана после триумфа в Лиге наций
© 2008 - 2022 ТОО «EML»