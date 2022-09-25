Назван победитель матча Казахстана с Азербайджаном в Лиге наций

Российский ресурс Vseprosport.ru разобрал матч сборной Казахстана по футболу в Баку с Азербайджаном в Лиге наций, передает корреспондент Vesti.kz. Подопечные Магомеда Адиева досрочно выиграли групповой раунд.

Матч в Баку начнется в 22:00 по времени Астаны и будет показан в прямом эфире, а издание оценивает шансы сторон.

Азербайджан

Сборная Азербайджана очень мало забивала в последнее время, однако вырвалась с семью баллами за счет двух заключительных викторий на вторую позицию. Азербайджанцы в двух последних играх разобрались с Беларусью (2:0) и Словакией (2:1), забив победный мяч на 95-й минуте.

До этого в Лиге наций удалось заработать еще балл в поединке против Беларуси (0:0).

Казахстан

Сборная Казахстана имеет самую надежную оборону в этом квартете, пропустившую всего три мяча за пять противостояний. Если бы не ничейный результат с Беларусью (1:1) в июне, то коллектив мог бы продемонстрировать стопроцентный результат. Капитан Тагыберген получил дисквалификацию и сегодня не сыграет.

Несколько дней назад казахстанцы разобрались с Беларусью (2:1) благодаря голу Зайнутдинова в концовке.

Прогноз

По нашему мнению, в сегодняшнем противостоянии предпочтение стоит отдать азербайджанскому коллективу. Он имеет достаточно неплохой состав, так еще и выступает на домашнем стадионе, где результаты всегда были лучше. Плюс ко всему, в соперниках немного потерявший мотивацию Казахстан.

Гости уже гарантировали себе повышение в классе и вряд ли станут упираться. Наш прогноз - победа Азербайджана, - констатирует ресурс.

Казахстан сыграет с Англией или Францией? Что принесет триумф в Лиге наций

Турнирная таблица "Лига наций 2022/24" Лига С. Группа 3 № Участник И В Н П М О 1 Казахстан 5 4 1 0 8-3 13 2 Азербайджан 5 2 1 2 4-4 7 3 Словакия 5 2 0 3 4-5 6 4 Беларусь 5 0 2 3 2-6 2 Перейти на страницу турнирной таблицы →