Назван победитель матча Казахстан - Северная Ирландия в отборе на Евро-2024

Обозреватель и комментатор матчей на телеканалах ESPN и Sky Эндрю Бисли в беседе с корреспондентом Vesti.kz поделился своими ожиданиями от предстоящего матча сборной Казахстана с Северной Ирландией в рамках отбора на чемпионат Европы-2024.
Игра состоится в Белфасте 19 июня, а тремя днями ранее в итальянской Парме казахстанцы встретятся со сборной Сан-Марино.
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"Казахстан наделал шуму в матче с Данией. Это была большая сенсация. Однако давайте не будем забывать, что игра была домашняя, а успех был достигнут еще и благодаря недооценке соперником хозяев. В предстоящей игре у Северной Ирландии не будет такого отношения. Команда настроена забрать максимум очков в домашних матчах. Я думаю, что длительный перелет также окажет свое влияние на состояние казахстанских игроков. Уверен в том, что хозяева без проблем победят", - отметил Бисли.
Ранее сборная Казахстана сыграла два матча. Сначала было домашнее поражение от Словении (1:2), а затем волевая победа над Данией (3:2). Набрав три очка, национальная команда располагается на третьей строчке таблицы, а Северная Ирландия на пятом (3).