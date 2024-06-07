Назван победитель матча Армения - Казахстан

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Вчера 10:58
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Сегодня 7 июня сборная Казахстана сыграет в товарищеском матче против Армении, сообщают Vesti.kz. Издание "СЭ" дало прогноз на предстоящую встречу.

"Команды не встречались с 2017 года. До этого они провели друг с другом семь матчей во всех турнирах, в которых армяне одержали четыре победы, проиграв лишь однажды. Вероятно, серия удачных выступлений команды продолжится. Казахстан будет готовиться без главного тренера - Станислав Черчесов приступит к работе после товарищеских игр, работает с командой старый штаб. Также расположение сборной по состоянию здоровья покинули несколько игроков - Ислам Чесноков, Александр Зуев и Бекхан Шайзада", - пишет издание.

Матч в Ереване начнется в 21:00 по казахстанскому времени. Встреча в Ереване начнется в 21:00 по казахстанскому времени. Трансляция на телеканале Qazsport стартует в 20:50.

Для сборной Казахстана этот матч будет первым после ухода прежнего главного тренера Магомеда Адиева. 3 июня национальную команду возглавил другой российский специалист Станислав Черчесов.

Впрочем, дебют Черчесова состоится не в этой игре. В Ереване командой будет руководить ассистент главного тренера Руслан Балтиев.

Метки:
Сборная РК по футболу Армения

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