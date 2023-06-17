Назван лучший игрок матча Сан-Марино - Казахстан

Популярнейший футбольный сайт "Футбол на Куличках" (ФНК) определил лучшего игрока матча между сборными Сан-Марино и Казахстана в рамках отборочного цикла чемпионата Европы-2024, сообщают Vesti.kz.
Встреча группы H прошла в Парме и завершилась со счетом 3:0 в пользу казахстанцев.
"Лучший игрок матча - Асхат Тагыберген.
Капитан сборной Казахстана был самым опасным в атаке у гостей. Тагыберген чаще всех бил по воротам и в итоге не ушел с поля без гола, безукоризненно исполнив пенальти. Кроме того, Асхат стал лучшим в поединке и по числу передач под удар", - пишет сайт.
Напомним, что следующую игру подопечные Магомеда Адиева проведут в Белфасте против Северной Ирландии в ночь на 20 июня.