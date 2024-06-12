Назван лучший игрок матча Азербайджан - Казахстан

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Сегодня 07:30
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Сайт "Футбол на Куличках" назвал лучшего игрока товарищеского матча между сборными Азербайджана и Казахстана, передают Vesti.kz.

Встреча прошла в венгерском городе Сомбатхей и завершилась со счетом 3:2 в пользу азербайджанской команды. При этом казахстанцы в ходе игры вели 2:0.

"Лучший игрок матча – Махир Эмрели.

Форвард, принадлежащий загребскому "Динамо", сверкнул в матче против Казахстана. Его гол перед самым перерывом вдохновил партнеров, настроил их на победный лад. Эмрели и во втором тайме много атаковал, заработал важнейший пенальти, много раз с игры пробивал по цели, выложился без остатка. И если у Азербайджана можно сказать, что Махир оказался лучшим, в составе "ястребов" отметим Самородова и вратаря Заруцкого, который позднее был заменен на Устименко", - пишет источник.

Напомним, что в первой контрольной игре казахстанцы уступили Армении в Ереване. Командой руководил Руслан Балтиев. Новый главный тренер Станислав Черчесов приступит к работе позднее.

Метки:
Сборная РК по футболу Футбол Азербайджан

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