Назван ключевой игрок сборной Казахстана в битве за Евро

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Сегодня 19:30
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Ассистент тренера сборной Греции Жерар Нус назвал причину поражения Казахстана в плей-офф Лиги наций за выход на чемпионат Европы в Париже, передает Vesti.kz со ссылкой на Legalbet.kz.

22 марта Греция в Афинах со счетом 5:0 разгромила сборную Казахстана и пробилась в финал квалификации. Полузащитник Рамазан Оразов вышел на замену во втором тайме.

"Мы выдали очень хорошую игру. И, конечно, ранний гол помог нам провести отличный первый тайм. Мы обыграли соперника тактически. Не совсем понял, почему у Казахстана Оразов играл только второй тайм.

Думаю, что он - важная фигура для этой команды. Сборная Греции хотела победить в этой игре намного больше? Согласен", - заявил Нус.

Теперь греки сыграют против Грузии. Встреча пройдет 26 марта в Тбилиси.

Команда Казахстана в этот день на выезде встретится с Люксембургом, который уступил грузинам в полуфинале Лиги наций. Эта игра пройдет в формате товарищеского противостояния.

Турнирная таблица "Отборочный турнир чемпионата Европы по футболу 2024"

Группа H

Участник И В Н П М О
1 Дания 10 7 1 2 19-10 22
2 Словения 10 7 1 2 20-9 22
3 Казахстан 10 6 0 4 16-12 18
4 Финляндия 10 6 0 4 18-10 18
5 Северная Ирландия 10 3 0 7 9-13 9
6 Сан-Марино 10 0 0 10 3-31 0

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Метки:
Сборная РК по футболу Оразов Рамазан Лига наций Чемпионат Европы по футболу Футбол

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