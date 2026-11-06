Назван главный кандидат на капитанскую повязку в сборной Португалии после ухода Роналду

Главный тренер сборной Португалии Жорже Жезуш объявил имена футболистов, которые будут выводить национальную команду на поле с капитанской повязкой после завершения международной карьеры Криштиану Роналду, передают Vesti.kz.

По словам Жезуша, в сборной продолжит действовать традиционный принцип преемственности, согласно которому капитанский статус определяется наибольшим количеством проведённых матчей.

Жезуш выделил пятерку лидеров, которые станут ключевыми претендентами на капитанство:

• Бернарду Силва ("Реал") - первый в очереди благодаря наибольшему числу игр за сборную (115).

• Бруну Фернандеш ("Манчестер Юнайтед").

• Рубен Диаш ("Манчестер Сити").

• Жоау Канселу ("Барселона").

• Рубен Невеш ("Аль-Хиляль").

"Тренер не выбирает капитанов команды - их выбирают по количеству матчей за национальную команду. На данный момент пять игроков имеют наибольшее количество матчей за сборную. Интересно, что все они когда-то были моими игроками в клубах, где я тренировал, и поэтому логика останется прежней: капитаном станет игрок с наибольшим количеством матчей за сборную после Роналду", - цитирует Жезуша A Bola.

Напомним, что 14 и 17 ноября Португалия сыграет в Лиге наций с Данией (дома) и Уэльсом (в гостях) соответственно.