Назван главный фаворит Евро-2024: Германия вне топ-3

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Сегодня 07:20
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Издание Goal назвало фаворита предстоящего чемпионата Европы по футболу, сообщают Vesti.kz.

По мнению источника лидером рейтинга фаворитов является сборная Франции. Второе место занимает команда Португалии, а замыкает топ-3 сборная Бельгии.

Далее рейтинг сложился следующим образом: Англия, Германия, Испания, Италия, Венгрия, Австрия, Нидерланды, Хорватия, Дания, Турция, Украина, Словакия, Швейцария, Чехия, Словения, Румыния, Шотландия, Сербия, Польша, Албания и Грузия.

Напомним, чемпионат Европы пройдет с 14 июня по 14 июля в Германии. Матчи примут Берлин, Гамбург, Гельзенкирхен, Дортмунд, Дюссельдорф, Кельн, Лейпциг, Мюнхен, Франкфурт и Штутгарт.

Окончательный состав групп выглядит следующим образом:

Группа A: Германия, Шотландия, Венгрия, Швейцария

Группа B: Испания, Хорватия, Италия, Албания

Группа C: Словения, Дания, Сербия, Англия

Группа D: Польша, Нидерланды, Австрия, Франция

Группа E: Бельгия, Словакия, Румыния, Украина

Группа F: Турция, Грузия, Португалия, Чехия

Действующим чемпионом Европы является сборная Италии.

Метки:
Евро 2024 Еврофутбол Чемпионат Европы по футболу Футбол Франция Германия

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