Назван фаворит квартета Казахстана за путевку на Евро-2024

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Сегодня 16:02
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Российский сайт "KP.ru" оценил расклад сил в квартете с участием сборной Казахстана по футболу, в рамках которого будет разыграна путевка в финальную часть чемпионата Европы-2024, передают Vesti.kz.

21 марта Казахстан сыграет на выезде с Грецией, а в случае победы сыграет с сильнейшим в паре Грузия - Люксембург. Победитель выйдет на Евро.

"Ни Казахстан, ни Грузия не были в финальной части чемпионатов Европы. В прочем, как и сборная Люксембурга. Так что путевка на Евро для этих национальных команд в любом случае будет исторической. 

Тем не менее, фаворитом этого квартета, по мнению букмекеров, является сборная Греции - трехкратный участник чемпионатов Европы в XXI веке. Хотя, с букмекерами точно можно спорить.

Национальная команда Казахстана под руководством Магомеда Адиева чуть ни вышла из квалификационной группы напрямую на Евро. 18 очков — столько же, сколько и у финнов. Всего четыре очка до Словении и второго места.

Грузины проиграли путевки на ЧЕ Испании, Шотландии и Норвегии с невероятным Холандом. В стыках должно быть гораздо проще. Плюс, фактор Хвичи Кварацхелии никто не отменял", - пишет издание.

Метки:
Сборная РК по футболу Греция Евро 2024 Еврофутбол Чемпионат Европы по футболу Футбол
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