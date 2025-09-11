Назван фаворит ЧМ-2026: Месси лишь второй, Роналду - четвертый

Авторитетный портал Goal опубликовал свежий рейтинг фаворитов предстоящего чемпионата мира-2026, сообщают Vesti.kz.

На данный момент путёвки на турнир уже завоевали 18 сборных, а оставшиеся 30 ещё предстоит разыграть. При этом в список вошли и те топ-команды, которые пока официально не квалифицировались, но почти наверняка окажутся на мундиале.

"Испания блестяще выступила на Евро-2024, но, похоже, на чемпионате мира – 2026 она может выступить ещё лучше", - говорится в материале в числе прочего.

Главным претендентом на золото эксперты назвали действующих чемпионов Европы - сборную Испании. На второй строчке расположилась Аргентина во главе с Лионелем Месси, а замыкает тройку сильнейших сборная Англии, чей единственный чемпионский титул датирован 1966 годом.

Также в десятке фаворитов оказались Португалия с Криштиану Роналду, Франция Килиана Мбаппе, Германия, Нидерланды, Бразилия, Марокко и Эквадор.