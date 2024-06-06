Назначение Черчесова в сборную Казахстана вызвало вопросы у Газзаева

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Вчера 21:22
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Бывший главный тренер ЦСКА и московского "Динамо" Валерий Газзаев высказался о назначении Станислава Черчесова на пост главного тренера сборной Казахстана по футболу, передают Vesti.kz.

3 июня было объявлено о назначении Черчесова. Сообщалось, что соглашение с ним заключено по схеме "2+2".

"Мне непонятно, почему Черчесов более востребован за границей, чем в России. Человек много лет отдал "Спартаку", сборной, успешно работал за рубежом. Думаю, что и сборной Казахстана он принесет пользу. В такие моменты вспоминаешь классика: нет пророка в своем отечестве.

Повторюсь: в изоляции нужно еще больше доверять своим тренерам, в том числе молодым. Давайте вспомним чемпионат СССР. У нас же не было иностранцев - только свои специалисты и игроки. И при этом какой чемпионат был, одним из сильнейших в Европе. А какая сборная была, сколько звезд! Недаром многих приглашали играть за рубеж. Какой смысл брать иностранных тренеров и игроков в нашей ситуации? Я говорю это не первый раз", - рассказал Газзаев "Чемпионату".

Напомним, что на этом посту Черчесов сменил соотечественника Магомеда Адиева, который теперь сконцентрируется на работе в грозненском "Ахмате". 

Глава КФФ Адлет Барменкулов рассказал, почему сборную Казахстана возглавил именно Черчесов.

Метки:
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