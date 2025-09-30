Назначен новый тренер сборной Казахстана: в КФФ сделали заявление об иностранцах

Известный отечественный специалист Талгат Байсуфинов назначен временно исполняющим обязанности главного тренера национальной сборной Казахстана по футболу, сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу КФФ.

"Талгат Маруатович будет готовить команду к матчам отборочного этапа чемпионата мира 2026 года против Лихтенштейна (10 октября) и Северной Македонии (13 октября).

Ранее Байсуфинов уже дважды возглавлял национальную сборную - в 2016–2017 и 2020–2022 годах. В настоящее время он работает наставником тренеров молодежной сборной Казахстана (U21).

КФФ выражает уверенность в опыте Талгата Маруатовича и желает успехов в предстоящих играх. Также в федерации продолжают переговоры с кандидатами на пост нового главного тренера национальной команды. В списке - три иностранных специалиста", - гласит сообщение.

Напомним, предыдущим наставником национальной команды был казахстанский специалист Али Алиев, который работал на своем посту с начала 2025 года.