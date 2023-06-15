"Настал день, когда мы фавориты". Адиев - о сборной Казахстана, замене Аймбетова и состоянии Зайнутдинова

Автор: Алибек Кабенов

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев рассказал о предстоящем матче против Сан-Марино в отборе ЧЕ-2024 и состоянии команды, сообщает корреспондент Vesti.kz.

- Магомед Мусаевич, стоит ли ожидать, что составы на матчи против Сан-Марино и Северной Ирландии будут разными, учитывая короткий промежуток между играми и разный уровень соперников?

- Мы всегда планируем, как мы будем играть с первым соперником и вторым. Есть плановые изменения, которые мы всегда держим в голове. Но ведение игры бывает разным. С большой долей вероятности после игры с Сан-Марино у нас будут изменения в составе.

- Сборная Казахстана на выездах редко считается фаворитом в выездных матчах, но сейчас именно такой случай. Готова ли команда играть в таком статусе?

- В глубине души мне приятно, что отношение к нам меняется в лучшую сторону, оно стало более уважительным со всех соперников. Настал тот день, когда нашу команду считают фаворитом. Но я отношусь к этому спокойно, для меня это ничего не значит, за статус фаворита очки не дают.

- Приняли ли вы решение, кто заменит Абата Аймбетова в предстоящей игре?

- Вы хотите, чтобы я все выдал сейчас (смеется)? Давайте дождемся завтра, план на игру сверстан. Есть определенный дискомфорт у определенных игроков, по двум позициям мы определимся окончательно после заключительной тренировки.

- Каковы шансы дебютировать в предстоящих матчах у Армана Кенесова и Алибека Касыма?

- У них есть конкуренты и это не самая простая конкуренция. Они находятся в команде, мы на всех рассчитываем. Но не знаю, каковы шансы. Будет игра, будем смотреть. Порой планируешь замены, но бывают сценарии игры, когда принимаешь внеплановые решения.

- Зайнутдинов сыграл тяжелый матч в финале Кубка России, который отнял у него, как физические, так и эмоциональные силы. Насколько тяжело ему будет восстановиться к будущим матчам?

- Он один из футболистов, у которого есть дискомфорт. Баха большой патриот национальной сборной и скажу так, он как конь копытом бьет, не зря ведь из ЦСКА. Но мы должны проанализировать ситуацию, есть две игры и надо принять правильное решение. Посмотрим, он тренируется, позже примем решение.

Матч Сан-Марино - Казахстан пройдет Парме (Италия). Встреча начнется в ночь на субботу, 17 июня, в 00:45 по времени Астаны. В прямом эфире встречу покажет телеканал Qazsport.

Турнирная таблица "Отборочный турнир чемпионата Европы по футболу 2024" Группа H № Участник И В Н П М О 1 Словения 2 2 0 0 4-1 6 2 Казахстан 2 1 0 1 4-4 3 3 Дания 2 1 0 1 5-4 3 4 Финляндия 2 1 0 1 2-3 3 5 Северная Ирландия 2 1 0 1 2-1 3 6 Сан-Марино 2 0 0 2 0-4 0 Перейти на страницу турнирной таблицы →