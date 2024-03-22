Начался исторический матч Греция - Казахстан за выход на Евро-2024

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Сегодня 00:45
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В Афинах стартовал полуфинальный матч стыков Евро-2024 между командой Греции и сборной Казахстана, сообщают Vesti.kz.

Встреча на OPAP Arena и началась в 00:45 по казахстанскому времени.

Сборная Казахстана вышла на поле в следующем составе:

Игорь Шацкий, Багдат Каиров, Марат Быстров, Александр Марочкин, Темирлан Ерланов, Ян Вороговский, Ислам Чесноков, Абзал Бейсебеков, Бахтиер Зайнутдинов, Эльхан Астанов и Максим Самородов.

Прямая трансляция доступна сразу на двух телеканалах и их сайтах:

ЭФИР ТЕЛЕКАНАЛА QAZAQSTAN

ЭФИР ТЕЛЕКАНАЛА QAZSPORT

Напомним, что победитель этой встречи 26 марта отправится в гости к Грузии, которая в другом полуфинале обыграла Люксембург. Победитель финала плей-офф Лиги наций получит заветную путевку на чемпионат Европы в Германии, который пройдет с 14 июня по 14 июля этого года.

Сборная Казахстана еще ни разу в своей истории не пробивалась в финальную часть континентального первенства. Греки же играли на Евро четыре раза, выиграв турнир в 2004 году.

Метки:
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