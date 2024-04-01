"Начал терять авторитет". Чемпион мира сделал громкое признание о Моуринью

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Бывший защитник "Интера" и сборной Италии Марко Матерацци высказался о работе с португальским специалистом Жозе Моуринью, сообщают Vesti.kz со ссылкой на The Times.

Матерацци и Моуринью пересекались в миланском клубе.

"Несомненно, это так. Несмотря на это, сначала мне было нелегко смириться со своей ситуацией. Я привык быть важным, быть капитаном, но с приходом Моуринью я начал терять авторитет. Тем не менее он был честен со мной с самого начала, когда сказал, что я буду менее вовлечен. Жаль, что мы не встретились раньше.

Иногда слова излишни, и простые объятия все объясняют. Мы плакали (после победы "Интера" в Лиге чемпионов). Этот момент был невероятно эмоциональным. Я спросил его, почему он уходит. Почему он оставляет меня одного?

У меня не сложились отношения с новым тренером, Рафаэлем Бенитесом, он мне не нравился. Я был убежден, что с Моуринью мы могли бы продолжать выигрывать – может быть, не Лигу чемпионов, а другие титулы. Но он уже принял решение перейти в "Реал", – сказал бывший игрок "Интера".

Отметим, что в 2006 году Матерацци стал чемпионом мира в составе итальянской сборной.

Метки:
Моуринью Жозе Италия Интер

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