"На Евро будет тяжело выйти". Кумыков оценил перспективы сборной Казахстана по футболу

Новости спорта Футбол Сборные
Сегодня 14:11
©КФФ

Бывший тренер сборной Казахстана, а ныне наставник "Кайсара" Виктор Кумыков в беседе с корреспондентом Vesti.kz высказался о последних успехах команды Магомеда Адиева. В частности, он оценил шансы казахстанских футболистов на выход в финальный этап чемпионата Европы-2024. 

"В Лиге наций результаты не удивили, там были сопоставимые соперники. Победа над Данией - да, удивила, но по одной игре сложно судить. Надо судить по итоговому результату.

У сборной накопился большой опыт выступлений в отборочных этапах и, мне кажется, заложил этот процесс Юрий Красножан (прим. - Кумыков в тот период входил в тренерский штаб сборной). Тогда происходила смена поколений, плюс появились некоторые результаты - сыграли вничью с Исландией. В тот период наступил перелом.

Могут ли выйти на Евро? Сложно сказать. Вот Латвия же выходила? Звезды так сошлись. Но тяжело сказать, что сейчас Казахстан по игре входит в число 24 лучших сборных Европы. Тяжело будет выйти. Вот говорят о победе над Данией, а поражение от Словении забыли. Через Лигу наций тоже, возможно, будет тяжело, как минимум два матча придется сыграть", - отметил Кумыков.

Напомним, что сборная Казахстана после двух туров отборочного цикла Евро-2024 имеет в своем активе три очка. В июне казахстанцы проведут две выездные игры против сборных Сан-Марино и Северной Ирландии.

Турнирная таблица "Отборочный турнир чемпионата Европы по футболу 2024"

Группа H

Участник И В Н П М О
1 Словения 2 2 0 0 4-1 6
2 Казахстан 2 1 0 1 4-4 3
3 Дания 2 1 0 1 5-4 3
4 Финляндия 2 1 0 1 2-3 3
5 Северная Ирландия 2 1 0 1 2-1 3
6 Сан-Марино 2 0 0 2 0-4 0

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Метки:
Сборная РК по футболу Чемпионат Европы по футболу Красножан Юрий

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