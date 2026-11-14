"Мы заслуживали ничью". Главный тренер сборной Казахстана - о поражении от Молдовы

Главный тренер сборной Казахстана Джон Ван’т Схип высказался после поражения в выездном матче против Молдовы (1:2) в рамках пятого тура Лиги наций, сообщают Vesti.kz.

В итоге Молдова набрала семь очков и поднялась на второе место в квартете. Казахстан, в свою очередь, потерпел третье поражение на групповом этапе и с двумя очками остался на четвёртой строчке.

"Соперник забил отличный гол, Покатилов никак не мог спасти после такого удара с 35 метров. В целом, мы не позволили им создать много моментов. Во втором тайме мы лучше контролировали игру и заслужили счет 1:1. Вплоть до их второго гола на поле ничего особенного не происходило. Они забили после навеса, и отыграться было уже тяжело. Мы старались рисковать: выпустили нападающего, вингеров, латерали стали активнее подключаться. При этом играли в три центральных защитника против их тройки нападения. Контролировали большую часть второго тайма и хотели сохранить баланс в команде. В следующем матче на поле выйдут другие футболисты, мы обдумаем изменения в составе", — заявил специалист.

16 ноября Казахстан примет на своём поле Словакию, а Молдова в этот день сыграет на выезде с Фарерами.



