"Мы с Самородовым не поняли установку". Оразов прокомментировал крупную победу сборной Казахстана

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Сегодня 06:04
©КФФ

Полузащитник сборной Казахстана Рамазан Оразов в беседе с корреспондентом Vesti.kz высказался о прошедшем матчем с Сан-Марино. 

Команда Магомеда Адиева одержала крупную победу со счетом 3:0. Оразов вышел в стартовом составе и провел на поле все 90 минут. 

"В первом тайме мы с Максом (Самородовым) не поняли установку, потому что в стартовые 20 минут мы не прессинговали соперника. А вот когда начали это делать, появились опасные моменты, контратаки.

Думаю, после гола все перевернулось, почувствовали больше уверенности, стали владеть мячом и второй тайм уже был полностью под нашим контролем. 

Следующий матч? Легких игр у нас нет. Северная Ирландия будет стараться атаковать, играть первым номером, но игра покажет, что будет. Смогу ли сыграть в основе через два дня? Если тренер так решит, конечно", - заявил казахстанский игрок. 

В следующем матче подопечные Адиева сыграют в Белфасте против Северной Ирландии. Игра пройдет в ночь на 20 июня.

Отметим, что Казахстан набрал шесть очков. По столько же баллов у Дании, Финляндии и Словении. Северная Ирландия набрала три очка. У Сан-Марино ноль баллов.

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Метки:
Сборная РК по футболу Оразов Рамазан

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