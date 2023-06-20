Если мы можем войти в историю, то почему бы это не сделать? - Аймбетов об успехе в отборе на Евро

Новости спорта Футбол Сборные
Сегодня 10:38
©КФФ

Нападающий сборной Казахстана по футболу Абат Аймбетов прокомментировал победу над Северной Ирландией матче отбора на Евро-2024. В интервью КФФ футболист, ставший автором единственного гола во встрече, отметил заслугу всей команды. 

"Поздравляю народ Казахстана с победой! Думаю, что мы смогли подарить вам хорошие эмоции. Очень рад, что я смог помочь нашей сборной одержать победу на последних минутах. Если говорить об игре, то нам было очень сложно. Тут нет только моей заслуги, все приложили свои усилия.

Наша команда – одна семья. Спасибо моим товарищам по команде, мы смогли добыть важные три очка в очень сложной игре. Я думаю, это превосходное достижение для нашей страны. Забитый гол? Очень рад, что удалось забить именно таким способом. Голы бывают разными, но гол есть гол, говорят у них не бывает красоты. Главное, чтобы он был забит. 

Перед игрой мне тренер говорил, что выпустит меня на последних минутах против уставших защитников, и этот план сработал. Я еще не видел повтора своего гола, но все меня уже хвалят и спрашивают, как мне удалось так забить. В первую очередь, это благодаря Всевышнему, а уже только потом благодаря моему таланту.

Почему бы и не приносить победу? Неважно на какой минуте выходить, на какой минуте забивать. Для меня честь принести победу для всего Казахстана. Это незабываемые моменты в жизни. Дай Аллах, войдем в историю.

Как я уже сказал ранее, остаться в истории - это мечта каждого футболиста. Наша главная цель - радовать нашу страну победами. Если мы можем войти в историю, то почему бы это не сделать? Конечно, можно! Стать лучшим бомбардиром сборной? Это моя мечта. Я также рад за Бактиера, который близок стать рекордсменом", - сказал Аймбетов. 

Напомним, сборная Казахстана одержала победу в Белфасте со счетом 1:0 благодаря голу Аймбетова. По итогам четырех туров команда Адиева набрала девять очков и располагается на втором месте в группе. Следующий матч состоится на своем поле 7 сентября с другим лидером группы - командой Финляндии.

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Метки:
Аймбетов Абат Сборная РК по футболу Чемпионат Европы по футболу

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