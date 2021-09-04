Если мы хотим попасть на чемпионат мира, то нужно набрать три очка в игре с Казахстаном - тренер Финляндии

Главный тренер сборной Финляндии Маркку Канерва поделился ожиданиями от матча с Казахстаном в отборочном турнире чемпионата мира-2022, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Понятно, что если мы собираемся попасть на чемпионат мира, то нужно набрать три очка в предстоящей игре.

Да, мы подходим свежими к игре, но в субботнем матче одним из ключевых моментов будет терпение.

За Казахстаном следили, у команды много хороших навыков и сильных нападающих, а также есть агрессивные крайние защитники.

В матче против Украины у них было 11 голевых ситуаций и шесть ударов по воротам, тогда как у Украины было 25 голевых ситуаций. В защите у Казахстана есть определенные слабые места, которыми мы должны воспользоваться", - приводит его слова suomifutis.com.

Появилось видео эмоциональной реакции тренера сборной Финляндии на неожиданную ничью в матче Казахстан - Украина

Матч Финляндия - Казахстан пройдет сегодня, 4 сентября, в Хельсинки. Трансляция будет доступна по этой ссылке. С турнирным положением в группе D можно ознакомиться здесь.

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