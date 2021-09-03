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Появилось видео эмоциональной реакции тренера сборной Финляндии на неожиданную ничью в матче Казахстан - Украина

Появилось видео эмоциональной реакции тренера сборной Финляндии на неожиданную ничью в матче Казахстан - Украина
©EPA
Новости спорта Футбол Сборные

Главный тренер сборной Финляндии Маркку Канерва эмоционально отреагировал на итоговый результат матча Казахстан - Украина (2:2) в рамках отборочного турнира чемпионата мира-2022, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Маркку не стал скрывать эмоций, когда во время интервью ему сообщили о ничейном результате в столице Казахстана:

Напомним, что 4 сентября сборная Финляндии на своем поле примет Казахстан. В отличие от лидеров группы хозяева провели на две игры меньше. С турнирным положением команд можно ознакомиться здесь.

После игры в Хельсинки подопечные Талгата Байсуфинова встретятся на выезде с Боснией и Герцеговиной (7 сентября).

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Метки:
Сборная РК по футболу ЧМ-2022 Финляндия Украина

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