Появилось видео эмоциональной реакции тренера сборной Финляндии на неожиданную ничью в матче Казахстан - Украина

Главный тренер сборной Финляндии Маркку Канерва эмоционально отреагировал на итоговый результат матча Казахстан - Украина (2:2) в рамках отборочного турнира чемпионата мира-2022, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Маркку не стал скрывать эмоций, когда во время интервью ему сообщили о ничейном результате в столице Казахстана:

Напомним, что 4 сентября сборная Финляндии на своем поле примет Казахстан. В отличие от лидеров группы хозяева провели на две игры меньше. С турнирным положением команд можно ознакомиться здесь.

После игры в Хельсинки подопечные Талгата Байсуфинова встретятся на выезде с Боснией и Герцеговиной (7 сентября).

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!