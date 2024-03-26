Моуринью сделал заявление о работе со сборной Роналду

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Сегодня 23:25
©twitter.com/OfficialASRoma

61-летний специалист Жозе Моуринью рассказал, что ему дважды поступали предложения возглавить сборную Португалию, сообщают Vesti.kz.

Последним местом работы португальского специалиста была итальянская "Рома", из которой он был уволен в январе этого года.

"Первый раз, когда я был в "Реале", но Флорентино Перес сказал мне: "Нет шансов". Второй раз - в "Роме", откуда меня уволили через несколько месяцев... но я не жалею об этом, потому что доволен причиной", - цитирует Моуринью журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Отметим, что в тренерской карьере Моуринью помимо "Ромы" также были "Тоттенхэм", "Манчестер Юнайтед", "Челси, "Реал", "Интер", "Порту" и "Бенфика".

Скандальный тренер назвал себя творцом величия Роналду

 

Метки:
Роналду Криштиану Моуринью Жозе Португалия
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