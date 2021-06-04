Молодежная сборная Казахстана стартовала с поражения в отборе на Евро-2023

Молодежная сборная Казахстана по футболу уступила Бельгии в стартовом матче отборочного цикла Евро-2023, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча, прошедшая в Актобе, завершилась со счетом 3:1 в пользу бельгийской команды.

Первыми отличились гости усилиями Киллиана Сарделлы на 28-й минуте. Подопечные Кайрата Нурдаулетова ответили на 43-й - Абылайхан Жумабек оказался самым расторопным в штрафной площади соперника после розыгрыша углового и отправил мяч в ворота.

Однако недолго радовались хозяева, так как на 45+1-й минуте бельгийцы снова вышли вперед - Амаду Онана первым оказался на подборе после удара со стандарта и спокойно добил мяч в пустые ворота.

Точку же в матче на 75-й минуте поставил Лои Опенда, изящно завершив проход по флангу.

После этой игры Бельгия с тремя очками возглавила группу I. Казахстан расположился на последнем, пятом месте.

Следующий матч Казахстан проведет на своем поле с Данией 7 сентября.

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