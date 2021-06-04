Молодежная сборная Казахстана огласила состав на стартовый матч Евро-2023

Молодежная сборная Казахстана по футболу определилась со стартовым составом на матч с Бельгией в рамках отборочного цикла Евро-2023, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча пройдет сегодня, 4 июня, в Актобе и начнется в 19:00 по столичному времени. Трансляция будет доступна по этой ссылке.

Состав сборной Казахстана (U-21):

Отметим, что для сборной Казахстана это стартовый матч на турнире. Также в группу I отборочного цикла вошли молодежные сборные Дании, Турции и Шотландии.

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