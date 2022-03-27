Молдова определилась с составом на ответный матч Лиги наций с Казахстаном

Сборная Молдовы по футболу вылетела в Нур-Султан на ответный стыковой матч Лиги наций с командой Казахстана, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Игра пройдет 29 марта на "Астана Арене". Напомним, первый матч в Кишиневе завершился со счетом 2:1 в пользу Казахстана.

В распоряжении Роберто Бордини находятся следующие игроки:

вратари: Станислав Намашко ("Кешля", Азербайджан), Дориан Райлян ("Униря Деж", Румыния), Дмитрий Челядник ("Шериф");

защитники: Олег Рябчук ("Олимпиакос", Греция), Игорь Армаш ("Волунтарь", Румыния), Вячеслав Посмак ("Тузласпор", Турция), Денис Марандич ("Целе", Словения), Даниэл Думбравану ("Сиена", Италия), Артур Крачун ("Царско село", Болгария), Вадим Болохан ("Милсами"), Ион Жардан ("Петрокуб"), Иоан-Кэлин Ревенко ("Петрокуб"), Денис Фуртуна (ФК "Бэлць");

полузащитники: Артур Ионица ("Беневенто", Италия), Вадим Раце ("Волунтарь", Румыния), Михаил Каймаков ("Славен Белупо", Хорватия), Кристиан Дрос ("Славия Мозырь", Беларусь), Дмитрий Мандрыченко ("Ингулец", Украина), Сергей Платика, Михай Платика и Ясер Цуркан (все трое - "Петрокуб"), Никита Моцпан (ФК "Бэлць");

нападающие: Раду Гынсарь ("Ксанти", Греция), Ион Николаеску ("Маккаби" Петах-Тиква, Израиль), Вирджилиу Постолаки ("Мускрон", Бельгия).

Напомним, победитель противостояния сохранит место в дивизионе С на сезон-2022/23 и сыграет в группе со Словакией, Беларусью и Азербайджаном. Проигравший вылетит в лигу D, где сыграет с Лихтенштейном, Андоррой и Латвией.