Модрич сравнялся с Месси и помог сборной Хорватии победить в Лиге наций

Полузащитник итальянского "Милана" Лука Модрич отметился историческим достижением в матче за сборную Хорватии по футболу, передают Vesti.kz.

Хорватия прервала серию поражений

Это произошло в матче 6-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА (Лига A) против Чехии, который завершился со счётом 2:1 в пользу Хорватии. В составе победителей голы забили Иван Перишич (2-я минута) и Ловро Майер (87-я). У гостей отличился Адам Гложек (85-я).

Модрич вышел в стартовом составе и отыграл все 90 минут.

Эта победа прервала серию из четырёх поражений подряд - такого в истории сборной Хорватии раньше не случалось.

Модрич сравнялся с Месси

Также этот матч стал для Модрича 208-м на международном уровне. По этому показателю он сравнялся с Лионелем Месси, разделив с аргентинцем второе место в списке игроков с наибольшим количеством матчей за национальные сборные в истории футбола.

Рекорд по числу матчей за национальную команду принадлежит нападающему сборной Португалии Криштиану Роналду - на его счету 234 игры.

При этом и Месси, и Роналду уже завершили карьеру в национальных командах.

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Стыковые матчи

По итогам группового этапа Лиги наций УЕФА сборная Хорватии заняла третье место в турнирной таблице группы C с шестью очками: команда сыграет стыковые матчи за сохранение места в элитном дивизионе.

Жеребьёвка стыковых матчей пройдёт 20 ноября 2026 года, а сами встречи за место в более высоком дивизионе намечены на 25–30 марта 2027 года.

Сборная Чехии же расположилась на последней четвёртой строчке без набранных очков.