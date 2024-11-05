Минус ветераны, плюс дерзкая молодежь. Разбор состава сборной Казахстана на Лигу наций

Стал известен окончательный состав сборной Казахстана на заключительные матчи Лиги наций против Австрии и Норвегии. Корреспондент Vesti.kz проанализировал список игроков, которых выбрал Станислав Черчесов.

Процесс омоложения сборной со стороны нового тренерского штаба продолжается, Черчесов продолжил тенденцию по приглашению игроков из молодежной сборной. Но обо всем по порядку.

Во вратарской линии постепенно закрепляется молодой Темирлан Анарбеков. И это вполне объяснимо и справедливо. Позиции Игоря Шацкого и Стаса Покатилова на данный момент непоколебимы, а вот третий выбор вакантен.

Александр Заруцкий, Данил Устименко и Бекхан Шайзада потеряли места в основе своих клубов, а вот Анарбеков напротив стабильно выглядит в "Женисе" и его прогресс продолжается, в следующем году он может стать первым номером в "Кайрате", а там возможно, и вовсе составит полноценную конкуренцию в сборной Казахстана.

В обороне уже второй сбор кряду нет Сергея Малого и это тоже логично, но помимо него из "Ордабасы" не вызван и Темирлан Ерланов. Опять же, этому есть объяснение, поскольку за последний месяц результаты шымкентского клуба оставляли желать лучшего и в частности оборона "Ордабасы" играла посредственно.

При этом, Черчесов вызвал еще одного нового защитника - Мейрамбека Калмырзу. Левоногий центрбек "Жетысу" практически весь сезон не выпадал из основы и заслужил включения в список. Наигрывать защитника в рамках сборной необходимо, поскольку центральных защитников с левой рабочей ногой у нас крайне мало, а как показывает практика, Нуралы Алип иногда может не играть (пропустит ближайший матч из-за перебора карточек).

В полузащите естественно сразу бросилось в глаза отсутствие Рамазана Оразова. И теперь очевидно, что ситуации по нему и Самородову немного разные, ведь Максим свой вызов получил. У Оразова всегда был ершистый характер, но в том числе благодаря этому он добился успехов в сборной и был крайне нетривиален по части своего карьерного пути. Любопытно, наладятся ли отношения между Черчесовым и Оразовым в ближайшее время, ведь так или иначе Рамазан боевая единица и футболист той позиции и характеристик, которых в нашей стране немного.

Опорная зона сборной на сей раз выглядит очень уязвимой по количеству. Черчесов услышал массовую критику в сторону Айбола Абикена и не вызвал хавбека "Ордабасы". Также он вновь оставил за бортом Абзала Бейсебекова и Исламбека Куата. Эти решения опять же не вызывают вопросов, но также факт в том, что в позиции опорного мы можем рассчитывать лишь на 34-летнего Асхата Тагыбергена и 35-летнего Аслана Дарабаева. В этом смысле сборную может выручить в будущем лишь "Кайрат", где восстанавливается после травмы 22-летний Адилет Садыбеков и где стремительно прогрессирует 19-летний Олжас Байбек.

Но в какой-то степени должен радовать широкий выбор в атаке. В команде сейчас есть набор разносторонних нападающих, плюс большое количество вингеров. В данном случае тут концентрируется внимание на 21-летнем Галымжане Кенжебеке. По части дриблинга в сборной сейчас нет игрока сопоставимого с Кенжебеком, но конечно, во всех остальных аспектах игры футболисту еще надо прибавлять. Но подобная смелость и дерзость, которая есть в Кенжебеке не помешает сборной, ведь в этом году она словно утратила прежнюю уверенность в себе.

Фото: КФФ©