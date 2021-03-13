Минус Меркель и Куат. Назван список приглашенных легионеров в сборную Казахстана на матчи отбора к ЧМ-2022

Стал известен список игроков-легионеров, вызванных в сборную Казахстана по футболу на матчи отборочного цикла чемпионата мира-2022 против Франции и Украины, сообщает KazFootball.kz.

В команду из-за рубежа приглашены Ян Вороговский ("Беерсхот", Бельгия), Тимур Рудосельский ("Лори", Армения), Бахтиер Зайнутдинов (ЦСКА, Россия), Рамазан Оразов ("Чайка", Россия), Дмитрий Шомко и Юрий Логвиненко (оба - "Ротор", Россия), Марат Быстров ("Ахмат", Россия).

Не вызваны Бауыржан Исламхан (дисквалификация из-за допинга), Георгий Жуков ("Висла", Польша) и Александр Меркель ("Аль-Фейсали", Саудовская Аравия, у обоих проблемы с паспортом), Владислав Васильев ("Энергетик-БГУ", Беларусь), Алексей Щеткин ("Ротор"), Исламбек Куат ("Химки", Россия, отсутствие игровой практики).

Напомним, что сборной Казахстана предстоит сыграть два матча в рамках квалификации чемпионата мира-2022 - против Франции 28 марта в родных стенах, а также на выезде против Украины 1 апреля.