Миллионы? Озвучены премии за победу над Казахстаном в Лиге наций

Новости спорта Футбол Сборные
Вчера 23:45
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Победы сборной Азербайджана по футболу над Словакией и Казахстаном в Лиге наций могут принести участникам матчей серьезное финансовое вознаграждение, сообщает Futbolpress.az. Официально информацию не подтвердили.

По некоторым данным, на которые опирается источник, каждый игрок, оказавшийся в стартовом составе команды в этих двух играх, получит за один матч по 35 тысяч манатов (около 9,8 миллиона тенге). 

"Это означает, что у футболиста, который находится в основном составе, в обоих матчах будет в сумме 70 тысяч манатов. Те, кто выйдет на поле позже и останется в резерве, будут вознаграждены определенным процентом от указанной суммы, - констатирует издание и продолжает. - Тот факт, что цифры настолько велики, вызвал бурные обсуждения в социальных сетях. Принимая во внимание реакцию общественности, мы связались с Фирузом Абдуллой, руководителем отдела прессы и по связям с общественностью АФФА.

В своем заявлении для нашего сайта представитель ассоциации сообщил, что сумма вознаграждения, которая будет вручена игрокам, в несколько раз меньше, чем было указано в СМИ и социальных сетях:

"На разных площадках есть мнения о сумме премии, которую АФФА присудит членам команды в обмен на победы нашей сборной в играх со сборными Словакии и Казахстана. На самом деле, мы к этому привыкли. После побед сборной сразу же заходит разговор о наградах. Хотя платформы разные, цифры звучат почти одинаково, и ни одна из них на самом деле не соответствует действительности.

Мы всегда говорили, что не считаем этичным разглашать сумму вознаграждения от АФФА, и на этот раз наше отношение не изменилось. Могу лишь сказать, что сумма приза, которая будет выдана членам сборной в обмен на победы, намного ниже суммы, упоминаемой в СМИ и соцсетях, я бы даже сказал, что в разы ниже", - цитирует сайт Абдуллу.

Добавим, что Азербайджан на финише группового раунда турнира обыграл Словакию в гостях, а затем победил Казахстан на своем поле. Но первое место в квартете досрочно заняли казахстанские футболисты.

Турнирная таблица "Лига наций 2022/24"

Лига С. Группа 3

Участник И В Н П М О
1 Казахстан 6 4 1 1 8-6 13
2 Азербайджан 6 3 1 2 7-4 10
3 Словакия 6 2 1 3 5-6 7
4 Беларусь 6 0 3 3 3-7 3

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Метки:
Лига наций Азербайджан Деньги Сборная РК по футболу Словакия

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