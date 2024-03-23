От мифологии к реальности. Останется ли Адиев в сборной Казахстана?

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Сегодня 16:39
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Сборная Казахстана потерпела крайне болезненное поражение в Афинах и оно по сути стало финальным штрихом в насыщенном, красочном и важном для нас отборе Евро-2024. Корреспондент Vesti.kz рассуждает на тему будущего Магомеда Адиева сквозь горькие моменты, произошедшие в игре с Грецией. 

0:5 безусловно контрастирует на фоне всего отборочного цикла со стороны нашей команды. В каждом матче отбора, пусть где-то даже 10 минут, но в этот период было вдохновение, эффективность и кураж, который пугал всех от Сан-Марино до Дании.

В Афинах такого отрезка не было. Не забывая о местной мифологии, план Казахстан мог заключаться в основах Троянского коня. Но эффекта неожиданности не получилось - в отличие от царя Приама, прыткий уругваец Густаво Пойет не терял бдительность и действительно детально изучил сборную Казахстана.

Традиционно, возникло много споров о выборе того или иного игрока со стороны Адиева. Магомед Мусаевич после игры признался, он до последнего размышлял кого поставить опорным - закаленного международными матчами астанинца Абзала Бейсебекова или прогрессирующего, но только стартующего на большом уровне Адилета Садыбекова. Замена после первого тайма и вновь, как и в Словении неубедительная игра Бейсебекова лишь подтвердила - выбор стал ошибочным. Но это рассуждения постфактум. Если бы Садыбеков "поплыл" будучи в старте, то Адиеву говорили ровно противоположное - почему не выпустил Бейсебекова.

Однако, матч в Греции очень полезный для сборной Казахстана. Головокружение от успеха последних пару лет так или иначе затронуло всех - игроков, болельщиков, журналистов. Важно сохранять тонкую грань между уверенностью и самоуверенностью. Важно понимать, чем обусловлен твой подъем и есть ли в нем фундаментальные точки. Прямо сейчас мы не готовы претендовать на успех в выездных матчах со Словенией и Грецией.

Сейчас также актуализирован вопрос - а может ли Магомед Адиев еще что-то дать сборной Казахстана? Исходя из результатов, обсуждать отставку Адиева даже как-то абсурдно. Но, можно взглянуть и с другого ракурса, а является ли Магомед Мусаевич специалистом, который мог бы выстроить всю структуру национальных сборных, придать ей системность?

Вероятно, и сам Адиев понимает - нужен следующий шаг в стадии развития, мы вышли в открытый космос, но теперь должны построить там свою станцию.

Высокие амбиции всегда отличали Магомеда Мусаевича и в том числе они помогли ему словно дефибриллятором вдохнуть новую жизнь в сборную. И если Адиев пойдет с командой дальше, то ждать от него уже будут большего - другого качества игры, развития вертикали сборных и закрепления команды на той планке, которая установлена сейчас.

Турнирная таблица "Отборочный турнир чемпионата Европы по футболу 2024"

Группа H

Участник И В Н П М О
1 Дания 10 7 1 2 19-10 22
2 Словения 10 7 1 2 20-9 22
3 Казахстан 10 6 0 4 16-12 18
4 Финляндия 10 6 0 4 18-10 18
5 Северная Ирландия 10 3 0 7 9-13 9
6 Сан-Марино 10 0 0 10 3-31 0

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Метки:
Евро 2024 Еврофутбол Чемпионат Европы по футболу Футбол Сборная РК по футболу Адиев Магомед

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