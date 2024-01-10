Месси узнал плохую новость про сборную Аргентины

Сборную Аргентины по футболу могут отстранить от международных турниров из-за предложений президента страны Хавьера Милея, сообщают Vesti.kz со ссылкой на AS.

По информации источника, Милей, как только был выбран президентом Аргентины, заявил, что национальные клубы могут стать спортивными акционерными обществами, о чем говорится в Указе о неотложной необходимости.

Против этого предложения выступила Аргентинская спортивная конфедерация (CAD), ведь, по правилам Международного олимпийского комитета и Международной федерации футбола, предусмотрены суровые наказания за вмешательство государства в деятельность спортивных институций. Из-за вмешательства сборная Аргентины может быть отстранена от Кубка Америки и Олимпийских игр в Париже.

"Действия исполнительной власти угрожают институциональности гражданских спортивных ассоциаций в целом, и поэтому весьма вероятно, что Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) может исключить аргентинские футбольные клубы из своих соревнований, и если указ останется в силе в течение долгого времени, участие сборной Аргентины по футболу в Кубке Америки, который пройдет в США, окажется под угрозой. Аналогичным образом, Международный олимпийский и паралимпийский комитеты приостановят допуск спортсменов, представляющих нашу страну, к следующим Олимпийским играм", - отмечается в петиции.

В конце 2023 года Милей объявил о подписании чрезвычайного указа, в котором он прописал реформы во всех отраслях экономики и в социальной сфере. В начале января суд приостановил трудовую реформу, объявленную президентом Аргентины.