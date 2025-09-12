Месси стал лучшим в отборе на ЧМ-2026: известны подробности

В Южной Америке завершился отборочный цикл чемпионата мира-2026. Прямые путёвки на турнир завоевали сборные Аргентины, Эквадора, Колумбии, Уругвая, Бразилии и Парагвая, а Боливии предстоит побороться за выход на мундиаль в межконтинентальных стыках, сообщают Vesti.kz.

По данным статистического портала Sofascore, лучшим игроком квалификации стал 38-летний Лионель Месси - его средняя оценка составила 7,98.

Аргентинец также стал лучшим бомбардиром турнира. Второе место в рейтинге занял Хамес Родригес из сборной Колумбии (7,66), третьим стал бразилец Рафинья Диас (7,40).

В топ-10 также вошли аргентинцы Энцо Фернандес и Родриго де Пауль, боливийцы Мигелито и Рамиро Вака, колумбиец Луис Диас, бразилец Габриэль дос Сантос и эквадорец Пьеро Инкапье.



