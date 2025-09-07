Месси сделал откровенное заявление о завершении карьеры

Лионель Месси, капитан сборной Аргентины и звезда "Интер Майами", подтвердил, что уже думает о завершении карьеры, но готов продолжать играть до последнего, передают Vesti.kz.

Чемпионат мира-2026 в приоритете

Месси рассказал о своём решении участвовать в чемпионате мира 2026 года и о том, как планирует прощание с большим футболом.

"Мне это нравится, люблю играть и не хочу, чтобы это заканчивалось. Но момент приближается, и всё произойдёт естественно", — приводит слова аргентинца buenosdiassantiago.com.ar.

День за днём и прислушиваясь к себе

По его словам, он настроен идти "день за днём", участвовать в матчах сборной и клуба, получать удовольствие от игры и при этом прислушиваться к собственным ощущениям.

Месси отметился рекордными достижениями и многочисленными титулами, однако он понимает, что возраст и физические нагрузки постепенно диктуют свои условия. Он также подчеркнул, что хронические травмы будут сопровождать его до конца карьеры, но это не мешает ему планомерно готовиться к ЧМ-2026, где ему исполнится 39 лет.

Аккуратное распределение нагрузки

Аргентинец намерен участвовать в матчах сборной и клуба, аккуратно распределяя нагрузку, чтобы быть готовым к главному турниру. В числе приоритетов — сохранить физическую форму, набрать игровую практику и провести последние сезоны достойно, прежде чем завершить карьеру.

Футбольные фанаты по всему миру с нетерпением наблюдают за последними годами легенды. Месси ясно дал понять: прощание близко, но пока он ещё не готов покинуть поле.