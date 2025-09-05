Месси оформил дубль и помог Аргентине победить в отборе на ЧМ-2026

Сборная Аргентины уверенно завершила отборочный цикл чемпионата мира-2026, разгромив Венесуэлу со счётом 3:0, сообщают Vesti.kz.

Матч 17-го тура квалификации в зоне КОНМЕНБОЛ состоялся в Буэнос-Айресе.

Главной звездой встречи снова стал Лионель Месси - капитан действующих чемпионов мира оформил дубль, отличившись на 39-й и 76-й минутах. Точку в матче поставил Лаутаро Мартинес, забив третий гол на 80-й минуте.

Благодаря этой победе Аргентина гарантировала себе итоговое первое место в южноамериканской отборочной группе и досрочно пробилась на ЧМ-2026. Венесуэла идет на промежуточном седьмом месте претендует на то, чтобы сыграть в стыках.

Напомним, что на предстоящем чемпионате мира, который пройдет летом 2026 года впервые сыграют 48 команд. Кроме того, турнир впервые состоится сразу в трёх странах: США, Мексике и Канаде.