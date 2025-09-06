"Меня не удивляет то, что делает Ямаль". Звезда "Реала" сделал громкое признание

Форвард сборной Турции и мадридского "Реала" Арда Гюлер поделился мнением о молодом таланте "Барселоны" и национальной команды Испании Ламине Ямале, сообщают Vesti.kz.

Их очное противостояние состоится во 2-м туре отбора к ЧМ-2026 уже в это воскресенье, 7 сентября.

"Меня не удивляет то, что делает Ламин Ямаль, у него много качеств. Он сделает всё возможное, чтобы усложнить нам задачу, но мы уверены в себе", - приводит слова Гюлера El Chiringuito.

Встреча Турции и Испании пройдёт на стадионе "Медаш Конья Бююкшехир" в Конье. Начало матча - в 23:45 по казахстанскому времени.



