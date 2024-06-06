Мбаппе сделал 1+2 в матче за сборную Франции и вошел в историю

Сборная Франции по футболу одержала победу над командой Люксембурга в товарищеском матче, сообщают Vesti.kz.

Встреча прошла на стадионе "Мунисипал Сейнт-Симфорьен" в Метце (Франция) и завершилась со счетом 3:0. Во всех трех голах поучаствовал новичок мадридского "Реала" Килиан Мбаппе.

На 43-й минуте матча чемпион мира ассистировал Рандалю Коло-Муани, на 70-й – Жонатану Клоссу. А на 85-й Мбаппе забил сам с передачи бывшего партнера по ПСЖ Брэдли Барколя.

По информации Opta Sport, Мбаппе вышел на второе место в истории сборной Франции по голевым передачам - теперь их у него 27 в составе "трехцветных". 25-летний француз обошел по данному показателю легендарных Тьерри Анри и Зинедина Зидана, остановившихся на отметке в 26 ассистов. Только Антуан Гризманн сделал больше голевых пасов в играх за сборную Франции – 30.

Добавим, что Мбаппе забил 47-й гол в 78-й игре за сборную Франции. В списке лучших бомбардиров его опережают лишь Тьерри Анри (51 гол) и Оливье Жиру (57).

Сборная Франции примет участие в чемпионате Европы 2024 года, который пройдет с 14 июня по 14 июля в Германии. Соперниками французов в группе D станут сборные Польши, Австрии и Нидерландов.

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