Мбаппе нарвался на ответ чемпиона мира: известны причины

Новости спорта Футбол Сборные
Вчера 08:22
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Экс-полузащитник ПСЖ, а ныне игрок итальянской "Ромы" Леандро Паредес ответил на высказывание форварда сборной Франции Килиана Мбаппе о сравнении чемпионата Европы и чемпионата мира, сообщают Vesti.kz. Ранее Мбаппе заявил, что чемпионат Европы сложнее чемпионата мира.

"Каждый может говорить, что хочет. Я не знаю, каков чемпионат Европы, но я знаю, что такое Кубок Америки и чемпионат мира, – и это два очень сложных турнира. С чемпионатом мира ничто не сравнится, потому что там собраны лучшие в мире, я не думаю, что есть более сложное соревнование", – приводит слова Паредеса ESPN.

Напомним, Мбаппе в составе "трехцветных" становился чемпионом мира 2018 года. В 2022-м французы с Мбаппе уступили в финале Аргентине, в составе которой выступал Паредес.

В 2021 году Паредес со своей национальной командой выиграл Кубок Америки.

Метки:
Мбаппе Килиан Аргентина Франция Чемпионат Европы по футболу Чемпионат мира по футболу

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