Маска у Зайнутдинова и "уши" для Алипа. Как казахстанцы прибыли на Лигу наций

Новости спорта Футбол Сборные
22 сентября 19:56
©КФФ

Появились фото с прибытия сборной Казахстана по футболу на матч Лиги наций против Беларуси, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на КФФ. Хозяева поля могут досрочно выиграть группу.

Ранее казахстанцы объявили состав на домашний матч турнира против конкурентов из Беларуси. Матч начнется в 20:00.

На фото попали лидеры национальной команды: Бахтиер Зайнутдинов приехал на матч в защитной маске, а Нуралы Алип настраивался на игру под музыку в наушниках.

Подопечные Магомеда Адиева лидируют в третьей группе дивизиона С, набрав десять очков. У Беларуси два балла, она стоит на вылет. Между ними расположились Словакия (шесть очков) и Азербайджан (четыре балла), которые сыграют в параллельном матче. 

Возможная победа Казахстана выведет досрочно национальную сборную в дивизион В турнира: есть несколько вариантов развития событий.

Досрочный выход или второй шанс? Как Казахстан доиграет Лигу наций

Турнирная таблица "Лига наций 2022/24"

Лига С. Группа 3

Участник И В Н П М О
1 Казахстан 5 4 1 0 8-3 13
2 Азербайджан 5 2 1 2 4-4 7
3 Словакия 5 2 0 3 4-5 6
4 Беларусь 5 0 2 3 2-6 2

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Метки:
Сборная РК по футболу Лига наций Беларусь Алип Нуралы Зайнутдинов Бахтиер

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